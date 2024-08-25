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Найдешевші країни Європи для
проживання (інфографіка)

Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:20

Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Зігдно зі звітами Євростату, середній індекс цін на товари широкого вжитку, тобто витрати на споживчі товари та послуги, залишає значний відбиток на загальну вартість життя.

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Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)
R2
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