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Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лис, 2024 18:21
Пропонуємо до обговорення:
Для українців доступно декілька способів передачі власного майна: оформлення договору дарування, залишення заповіту чи укладення договору довічного утримання. Перш ніж обрати один із варіантів, варто проаналізувати особисті обставини та потреби сторін.
Дивися повний текст Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування чи договір утримання
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:21
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