Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...

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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 січ, 2025 15:56
Примат какой идиот будет работать за 18 тысяч? это уровень глово, кататся на велосипеде
Додано: Сер 22 січ, 2025 16:19
"Примат какой идиот будет работать за 18 тысяч? "-мабуть я, бо отримую 9700грн
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:13
Наверное, просто один клан тусуется и других не пускают? Как с судьями, у них бешеные зарплаты и пенсии, все привелегии, миллионы взяток, но их не хватает. Якобы. Потому что один клан и с улицы туда никого не возьмут, хотя у нас полстраны юристы. Потому и судят годами и надежды на справедливость нет.
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