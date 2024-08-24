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ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2024 15:34
Пропонуємо до обговорення:
З часу повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року доходи москви від експорту викопного палива сягнули майже 785 мільярдів євро. При цьому Європейський Союз, попри впроваджені санкції, залишається найбільшим імпортером після Китаю з витратами в понад 205 мільярдів євро на російські енергоресурси.
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