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ЄС заплатив росії за паливо
вже понад 200 млрд євро

ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:34

ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
З часу повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року доходи москви від експорту викопного палива сягнули майже 785 мільярдів євро. При цьому Європейський Союз, попри впроваджені санкції, залишається найбільшим імпортером після Китаю з витратами в понад 205 мільярдів євро на російські енергоресурси.

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ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
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