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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:08

Ірина_
Понял, спасибо.
Дело в том, что в 1С есть встроенный механизм, который автоматически обновляет курс НБУ непосредственно с вашего ресура и мы этим активно пользуемся.
Желаю вам быстрого решения ваших сложностей и скорейшего восстановления работы.
ELibin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:35

ELibin спасибо за понимание)

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:52

  Адмiнiстратор написав:
  fujin написав:Коли переходиш на укр локалізацію, ссилки і все інше міняється як слід, але коли наприклад заходиш знову на ваш сайт в новій вкладці, мені підсовує знову російську локалізацію, і в результаті як правило по інерції знову читаєш новини на російській.
Я думаю я не один у вас на сайті з такою проблемою, можливо можна було б зробити реалізацію запам'ятовування локалізації.


Пробуйте.
Дещо зробили в цьому напрямку.
Тепер локалізація запам'ятовується.


Доброго дня!
Схоже що з оновленням дизайну на головній сторінці запам’ятовування кукісів злетіло, і тепер присутня знову ця проблема, яка процитована вище

Відновіть будь ласка цю можливість, дуже зручний і корисний функціонал
fujin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:31

Дякую шановний fujin, поставили в задачу. Обіцяли виправити.


З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 01:12

  Ірина_ написав:Дякую шановний fujin, поставили в задачу. Обіцяли виправити.


З пов. Ірина


підкажіть будь ласка як просуваються справи з відновленням даного функціоналу
fujin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:51

fujin як бачите :oops: На жаль, не можу вплинути на ситуацію.
Вибачте за незручності!

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 01:01

Ірина_

Дякую за відповідь і сподіваюсь на скоріше виправлення проблеми!

Тим паче що ця функціональність уже була реалізована (запис тут від Адміністратора 20 лип, 2015 14:56) і вона лише зламалась з новим дизайном головної сторінки

Тобто це багфікс а не написання нової фічі, схоже це повинно зайняти не так багато часу як написання нового функціоналу і повинно було працювати по замовчуванню із введенням оновленого дизайну

Нам потрібен цей апдейт
fujin
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:48

Комментарий по работе формы добавления отзывов

Доброго времени суток!
Не исправна форма добавления отзывов к опубликованному материалу по ссылке https://finance.ua/cards/luchshie-kreditnye-karty-s-keshbekom или так было задумано? Огорчен... Так, как потратил время на отзыв, а в итоге - всё напрасно!
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:50

jakecopernik доброго ранку!
На порталі є оновлений рейтинг - https://finance.ua/cards/cashback-rating. Там і можете залишити свій відгук.

З пов.
Ірина_
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