Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Вів 22 лют, 2022 18:25
Шановний Alex2007
!
Я з Вами
буду писати!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 23 лют, 2022 11:34
Alex2007 таки дочекалися!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:51
Добрий день. у вас на головній сторінці курс валюти по НБУ на 00:00 вчорашнього дня, думаю через це в 1с тягнеться неправильний курс (вчорашній). коли ви зможете виправити цю помилку і чи можна розраховувати на якийсь зворотній зв'язок?
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abakumkir
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:55
abakumkir написав:
Добрий день. у вас на головній сторінці курс валюти по НБУ на 00:00 вчорашнього дня, думаю через це в 1с тягнеться неправильний курс (вчорашній). коли ви зможете виправити цю помилку і чи можна розраховувати на якийсь зворотній зв'язок?
Добрий день, шановний користувач.
Уточніть, будь ласка, посилання чи скріншот.
З повагою,
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Ірина_
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