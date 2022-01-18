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Зручність порталу: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 18:25

Шановний Alex2007!
Я з Вами :mrgreen: буду писати!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 11:34

Alex2007 таки дочекалися!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:51

Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом

Добрий день. у вас на головній сторінці курс валюти по НБУ на 00:00 вчорашнього дня, думаю через це в 1с тягнеться неправильний курс (вчорашній). коли ви зможете виправити цю помилку і чи можна розраховувати на якийсь зворотній зв'язок?
abakumkir
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:55

  abakumkir написав:Добрий день. у вас на головній сторінці курс валюти по НБУ на 00:00 вчорашнього дня, думаю через це в 1с тягнеться неправильний курс (вчорашній). коли ви зможете виправити цю помилку і чи можна розраховувати на якийсь зворотній зв'язок?

Добрий день, шановний користувач.
Уточніть, будь ласка, посилання чи скріншот.

З повагою,
Ірина_
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