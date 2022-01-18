Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

На мій погляд, це не вирішення проблеми, а перекладання ії на користувача. Просто не зрозуміло, чому саме з вашим сайтом таки проблеми?
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Додано: Чет 18 тра, 2023 13:30
Додано: Чет 18 тра, 2023 14:58
VlaD19
Як писали минулого року, ваш випадок одиничний. Щойно перевірили в двох версіях браузера 113.0.1 та 109.0.1, в обох немає проблем з відображенням. Можемо порадити оновити версію браузера. Якщо проблема не зникне, напишіть, будь ласка, на пошту підтримки support@finance.ua
Додано: Чет 25 тра, 2023 14:22
Проблема виникає на Win7 та Win8 (я раніше писав про це). Ви перевіряли на цих ОС?
Єдиний браузер, який досі оновлюється для цих ОС - Firefox. Тож особливого вибору нема.
Писав тиждень тому. Відповіді нема.
Додано: Чет 25 тра, 2023 17:34
VlaD19
Дякуємо за уточнення, перевіримо в комбінації Win7+Mozilla. Перешліть, будь ласка, лист, який направляли на support@finance.ua, на пошту модерації форума forum_admin@forum.finance.ua, щоб ми могли уточнити, чому не надали відповідь.
Додано: П'ят 26 тра, 2023 16:01
VlaD19
Перевірили відображення в комбінації Win7+Mozilla. Проблема з відображенням є.
Написали у підтримку. Рекомендації від них:
1. Скачати та встановити вручну шрифт Montserrat
2. Спробувати змінити налаштування шрифтів в браузері, або в самій ОС
3. Спробувати через about:config вимкнути згортання шрифтів, встановивши true для gfx.font_rendering.cleartype_params.force_gdi_classic_for_families.
На жаль, з нашого боку вирішити проблему не вдасться. Вибачте за незручності.
Додано: Сер 31 тра, 2023 19:17
Скачав. Встановив. Не допомогло.
Допомагає, але всі інші сайти змінюються в гіршу сторону
В цьому параметрі тільки перелік шрифтів. Де "true" встановлювати?
Це не проблема, а баг. Не розумію, чому просто його не виправити?
Додано: Чет 01 чер, 2023 11:43
VlaD19
Можемо порадити ще такий варіант - вимкнути в ОС ClearType.
Розуміємо Вас, та, на жаль, це всі рекомендації для вирішення ситуації, які можемо запропонувати.
Додано: Суб 24 чер, 2023 18:57
Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом
Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.
Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:54
Добрий день, шановний la9!
Тема є Форум Finance.UA стає максимально мобільним!, але ось відповіді для Вас немає.
Особисто не користуюся Tapatalk.
Форумчани, можливо хтось підкаже?
З повагою,
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:57
Re: Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на пом
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
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