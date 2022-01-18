Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Вів 04 лип, 2023 10:52
Faceless написав:
la9 написав:Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.
Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк...
Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...
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la9
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Додано: Вів 04 лип, 2023 10:55
la9 написав: Faceless написав:
la9 написав:Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.
Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк...
Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...
Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?
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Faceless
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Додано: Вів 04 лип, 2023 11:15
Faceless написав: la9 написав:
Faceless написав:[quote="la9"]Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.
Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк...
Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...
Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?[/quote]В настройках додатка
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la9
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Додано: Вів 04 лип, 2023 11:17
la9 написав:
Faceless написав:
Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?
В настройках додатка
Так, Unred handling. Ні, не пробував навіть вмикати, бо були сумніви, що воно має на увазі під "видалити", бо ж моєму випадку реально видалити може
. Судячи з усього, це в них теж не працює...
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Faceless
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