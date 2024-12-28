Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

la9 написав:Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.
Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк... Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...
la9 написав:Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.
Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк... Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...
Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?
Faceless написав:[quote="la9"]Вопрос немного не по теме, но не нашел, где написать.
Установил Tapatalk. Можно ли его настроить так, чтобы он уведомлял только о первом непрочитанном сообщении в теме? То есть, чтобы было как с уведомлениями на почту - пока не прочитаешь, следующие не приходят
Я ще давно вимкнув взагалі нотифікації в Тапку, бо якісь недолугі. Непрочитане і так видно в відповідному розділі, відкриває з першого непрочитаного
Недоделаный малость этот тапаталк... Можно ли его настроить, чтобы в Подписки, или ещё где, прочитанные сообщения самоудалялись? У меня там все сообщения, и прочитанные в том числе. Хотя в настройках галочка соответствующая отмечена ...
Не пробував. То ви в Unread handling поставили видаляти?[/quote]В настройках додатка