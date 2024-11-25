Гра «Майновласник»

Інвестиції в дохідну нерухомість — тема багатогранна й охоплює десятки важливих деталей. Дослідіть їх та зберіть в єдиний пазл всього за 10 хвилин — у форматі інтерактивної гри «Майновласник».
У процесі ви дізнаєтесь, наприклад:
🎲 Від чого залежить дохід інвестора в апарт-готелі?
🎲 Що таке фліпінг?
🎲 Чим цікаві аграрні землі як актив?
🎲 Як працюють REIT-фонди та який дохід можна отримати?
Гра складається з 4 кейсів. У кожному перегляньте коротке відео та дайте відповіді на кілька запитань. Зберіть усі кейси та отримайте подарунок 🎁 А що це буде — дізнаєтесь у кінці гри 😉