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Гра «Майновласник»

Гра «Майновласник»
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:22

Гра «Майновласник»

Шановні форумчани!

Інвестиції в дохідну нерухомість — тема багатогранна й охоплює десятки важливих деталей. Дослідіть їх та зберіть в єдиний пазл всього за 10 хвилин — у форматі інтерактивної гри «Майновласник».

Зображення

У процесі ви дізнаєтесь, наприклад:

🎲 Від чого залежить дохід інвестора в апарт-готелі?
🎲 Що таке фліпінг?
🎲 Чим цікаві аграрні землі як актив?
🎲 Як працюють REIT-фонди та який дохід можна отримати?

Гра складається з 4 кейсів. У кожному перегляньте коротке відео та дайте відповіді на кілька запитань. Зберіть усі кейси та отримайте подарунок 🎁 А що це буде — дізнаєтесь у кінці гри 😉

Детальніше тут
Ірина_
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Повідомлень: 4591
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1027 раз.
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