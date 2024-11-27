Мінфін повідомив, що за минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали 561 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн.
З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 22 006 кредитів на 82,6 млрд грн.
✅ За час дії воєнного стану в Україні видано 66 148 кредитів на 259,8 млрд грн, з яких станом на 25 листопада поточного року: ▪️ 30 млрд грн – на інвестиційні цілі; ▪️ 67 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу; ▪️ 41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; ▪️ 28 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції; ▪️ 1,5 млрд грн – на фінансування енергосервісу; ▪️ 58 млрд грн – на антивоєнні цілі; ▪️ 23 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 100 970 кредитних договорів на 349,5 млрд грн.
❗️ До речі, про те, що державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка була створена у 2020 році з метою спрощення надання кредитів суб’єктам мікро та малого бізнесу, перетворилась на програму підтримки великого бізнесу свідчить те, що:
🔸 у 2021 році мікро та малий бізнес отримали 97,5% державної підтримки, а у 2023 році – 41,8 %;
🔸 частка великого бізнесу зросла з 0,16% у 2021 році до 40% у 2023 році.