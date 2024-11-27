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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

Додано: Сер 27 лис, 2024 16:02 Доступні кредити 5-7-9% Южаніна Ніна Петрівна













З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 22 006 кредитів на 82,6 млрд грн.



✅ За час дії воєнного стану в Україні видано 66 148 кредитів на 259,8 млрд грн, з яких станом на 25 листопада поточного року:

▪️ 30 млрд грн – на інвестиційні цілі;

▪️ 67 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

▪️ 41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

▪️ 28 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

▪️ 1,5 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

▪️ 58 млрд грн – на антивоєнні цілі;

▪️ 23 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.



Усього з моменту старту Програми підписано 100 970 кредитних договорів на 349,5 млрд грн.



❗️ До речі, про те, що державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка була створена у 2020 році з метою спрощення надання кредитів суб’єктам мікро та малого бізнесу, перетворилась на програму підтримки великого бізнесу свідчить те, що:



🔸 у 2021 році мікро та малий бізнес отримали 97,5% державної підтримки, а у 2023 році – 41,8 %;



🔸 частка великого бізнесу зросла з 0,16% у 2021 році до 40% у 2023 році. Мінфін повідомив, що за минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали 561 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн.З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 22 006 кредитів на 82,6 млрд грн.✅ За час дії воєнного стану в Україні видано 66 148 кредитів на 259,8 млрд грн, з яких станом на 25 листопада поточного року:▪️ 30 млрд грн – на інвестиційні цілі;▪️ 67 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;▪️ 41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;▪️ 28 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;▪️ 1,5 млрд грн – на фінансування енергосервісу;▪️ 58 млрд грн – на антивоєнні цілі;▪️ 23 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.Усього з моменту старту Програми підписано 100 970 кредитних договорів на 349,5 млрд грн.❗️ До речі, про те, що державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка була створена у 2020 році з метою спрощення надання кредитів суб’єктам мікро та малого бізнесу, перетворилась на програму підтримки великого бізнесу свідчить те, що:🔸 у 2021 році мікро та малий бізнес отримали 97,5% державної підтримки, а у 2023 році – 41,8 %;🔸 частка великого бізнесу зросла з 0,16% у 2021 році до 40% у 2023 році. Ірина_

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