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Доступні кредити 5-7-9%

Доступні кредити 5-7-9%
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:02

Доступні кредити 5-7-9%

Южаніна Ніна Петрівна

Мінфін повідомив, що за минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали 561 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн.

Зображення


З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 22 006 кредитів на 82,6 млрд грн.
 
✅ За час дії воєнного стану в Україні видано 66 148 кредитів на 259,8 млрд грн, з яких станом на 25 листопада поточного року:
▪️ 30 млрд грн – на інвестиційні цілі;
▪️ 67 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
▪️ 41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
▪️ 28 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
▪️ 1,5 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
▪️ 58 млрд грн – на антивоєнні цілі;
▪️ 23 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
 
Усього з моменту старту Програми підписано 100 970 кредитних договорів на 349,5 млрд грн.
 
❗️ До речі, про те, що державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка була створена у 2020 році з метою спрощення надання кредитів суб’єктам мікро та малого бізнесу, перетворилась на програму підтримки великого бізнесу свідчить те, що:

🔸 у 2021 році мікро та малий бізнес отримали 97,5% державної підтримки, а у 2023 році – 41,8 %;

🔸 частка великого бізнесу зросла з 0,16% у 2021 році до 40% у 2023 році.
Ірина_
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