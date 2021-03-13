RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Страхування
/
Чорна п’ятниця на Finance.ua

Чорна п’ятниця на Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:22

Чорна п’ятниця на Finance.ua

Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉

Відтепер і до 30 листопада включно на Finance.ua справжнє свято вигідних пропозицій на всі види страхування! Ця Чорна п’ятниця стане твоєю нагодою заощадити і оформити потрібний поліс вигідно та без зайвих клопотів.

💥 Що на тебе чекає?

Активуй промокод "ЗІРКА" під час оформлення страхового полісу та отримуй:
✅ Знижку до -20% на Автоцивілку.
✅ Кешбек 10% від вартості Зеленої картки прямо на банківську картку.
✅ -200 грн на Туристичне страхування для твого спокійного відпочинку.
✅ -5% на страхування нерухомості, включаючи ризики, пов’язані з війною.

Зображення

❗️ Бонус для найшвидших: якщо оформлюєш поліс вже сьогодні, отримай знижку -17% на Автоцивілку! Бо чекати до останнього – це для тих, хто любить стрес і штрафи.

🎁 Як скористатися акцією?
1️⃣ Зайди на Finance.ua
2️⃣ Вибери потрібний поліс.
3️⃣ Введи промокод "ЗІРКА" під час оформлення.
4️⃣ Отримай свій поліс зі знижкою за кілька кліків!

👉 Не залишай вигоду на останній момент – переходь вже зараз і заощаджуй разом із нами!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1029 раз.
Подякували: 1999 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua-Страхування
Ірина_ » Сер 11 вер, 2024 14:31
1 6999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2024 11:55
Ірина_
Finance.ua Страхування
Модератор » П'ят 23 сер, 2024 16:30
1 2015
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2024 14:10
Модератор
Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в... 1, 2
D2 » Суб 13 бер, 2021 00:24
16 103074
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 тра, 2024 20:20
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.