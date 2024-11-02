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Яка мінімальна
зарплата в Німеччині

Яка мінімальна зарплата в Німеччині
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:20

Яка мінімальна зарплата в Німеччині

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата є важливим показником економічної стабільності та рівня життя в різних країнах. У Європі мінімальні зарплати варіюються залежно від економічних умов, політики урядів і галузевих домовленостей. 2024 року спостерігається цікава тенденція щодо підвищення мінімальних зарплат у низці країн.

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Яка мінімальна зарплата в Німеччині
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:21

Нарешті порівняли мінімалку, бо влада тільки комуналку порівнює, та кричить, що сама дешева у світі - треба як в європі.
alex_niag_sklad
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:21

Кроме общей минималки в Германии существует минималтная зарплата по профессии..Я работаю по уходу за пожилыми людьми(pflege).Так вот минималка по этой профессии-17.28 евро в час
dmitropudikov
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