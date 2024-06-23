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Комісія без ТЦК і «анонімізовані
дані»: Міноборони...

Комісія без ТЦК і «анонімізовані дані»: Міноборони...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:45

Комісія без ТЦК і «анонімізовані дані»: Міноборони...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему.

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Комісія без ТЦК і «анонімізовані дані»: Міноборони презентувало реформу ВЛК
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

У чому реформа? Додати ще більше бюрократичних процедур щоб проходить ВЛК ще довше?
alex7k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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