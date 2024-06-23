|
|
|
Комісія без ТЦК і «анонімізовані дані»: Міноборони...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:45
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему.
Дивися повний текст Комісія без ТЦК і «анонімізовані дані»: Міноборони презентувало реформу ВЛК
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100173
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46
У чому реформа? Додати ще більше бюрократичних процедур щоб проходить ВЛК ще довше?
-
alex7k
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 02.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|