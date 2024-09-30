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НБУ скоротив продаж доларів
із резервів для підтримки...

НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:28

НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України у листопаді 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,732 млрд доларів, що на 20,3% менше, ніж у жовтні (3,428 млрд доларів).

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НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:28

Новина блін 2-го грудня з текстом "У листопаді міжнародні резерви України мають зрости."
генії, немає слів .......
stakejimmy
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:29

stakejimmy дякую за пильність!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:10

З початку року допомога досягла 32,4 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні більші, ніж допомога Києву.
За прогнозом НБУ допомога досягне 41,5 млрд доларів і буде значно меншою за інтервенції НБУ на міжбанку.

Таке враження ніби переплутані слова більше-менше.
Бо інтервецій -- неповні 30млрд, згідно статті.
Bobua
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