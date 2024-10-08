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Зеленський: мільярд євро з
доходів від заморожених...

Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:56

Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених...

Пропонуємо до обговорення:
Доходи від заморожених російських активів направлять на виробництво української зброї. Йдеться про близько мільярд євро з другого траншу ЄС.

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Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів рф піде на українську зброю
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:56

А на що конкретно? Якщо знову "вироблять" 100 000 неякісних мін до мінометів- то може краще не треба позоритись?
leoiskander
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