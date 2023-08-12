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Недорогі та економічні: визначено найкращі гібриди з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2024 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Гібридні автомобілі вирізняються економічністю та низьким рівнем шкідливих викидів, проте зазвичай суттєво дорожчі за бензинові чи дизельні моделі. Втім, якщо купувати вживані гібриди, то їхня ціна вже не настільки висока. Британське видання Auto Express назвало найкращі гібриди з пробігом.
Дивися повний текст Недорогі та економічні: визначено найкращі гібриди з пробігом (фото)
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Додано: Вів 03 гру, 2024 10:32
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