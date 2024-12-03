Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:12
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Бетон
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:39
Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
Shaman
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:41
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.
як заходиш в який Інетбанкінг, то зразу вискакує настирлива кнопка "твоявовинатища"
flyman
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:51
Игорь Алексеевич написав:
Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))
читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Wirująświatła
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:58
у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...
fox767676
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Додано: Пон 02 гру, 2024 14:12
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))
читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди
Faceless
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Додано: Пон 02 гру, 2024 15:47
Успіх написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди
А можна більш детальніше про це
для тих, хто відносно недавно вийшов з лісу і ще не "весь кайф цивілізації" може збагнути?
Виплата йде на карту національного кешбека. Коли її відкриваєш, то там в договорі є пункт про згоду на передачу інформації по всіх своїх рахунках, поточних і тих що колись будуть, по всіх картках, що є і що будуть, державним органам. І без пункту про припинення такого права. Навіть якщо ту картку закрити.
Воно потім ще так може нежданчиків прилетіти, бо вуйко чиновник зможе до копійки поколупатися у всіх ваших операціях, що кому і звідки і що погано лежить
Faceless
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Додано: Пон 02 гру, 2024 16:36
fox767676 написав:
у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...
Серед пенсів ходить слух, що за цю тисячу автоматом підписуєш дозвіл на доступ до інформації про твої рахунки. Знайомі бояться брати через це.
zxzx777
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Додано: Пон 02 гру, 2024 16:50
Faceless написав: Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))
читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди
вона і так то мае
flyman
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