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Тисяча гривень від
Зеленського. Відгуки

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:12

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:39

  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?

снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.

як заходиш в який Інетбанкінг, то зразу вискакує настирлива кнопка "твоявовинатища"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:51

  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 14:12

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:03

1000 - брати, чи ні?©))

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

А можна більш детальніше про це☝️ для тих, хто відносно недавно вийшов з лісу і ще не "весь кайф цивілізації" може збагнути? :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:47

Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

А можна більш детальніше про це для тих, хто відносно недавно вийшов з лісу і ще не "весь кайф цивілізації" може збагнути? :D
Виплата йде на карту національного кешбека. Коли її відкриваєш, то там в договорі є пункт про згоду на передачу інформації по всіх своїх рахунках, поточних і тих що колись будуть, по всіх картках, що є і що будуть, державним органам. І без пункту про припинення такого права. Навіть якщо ту картку закрити.
Воно потім ще так може нежданчиків прилетіти, бо вуйко чиновник зможе до копійки поколупатися у всіх ваших операціях, що кому і звідки і що погано лежить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:36

  fox767676 написав:у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...


Серед пенсів ходить слух, що за цю тисячу автоматом підписуєш дозвіл на доступ до інформації про твої рахунки. Знайомі бояться брати через це.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:50

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

вона і так то мае
flyman
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