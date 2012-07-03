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Панове, Чи відмінена постанова
Арбузова N 23 від 25.01.2012

Панове, Чи відмінена постанова Арбузова N 23 від 25.01.2012

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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 18:58

Панове, Чи відмінена постанова Арбузова N 23 від 25.01.2012

Панове, чи відмінена, і коли, дія постанови Нацбанку N 23 від 25.01.2012 року, яка дуже вдало сприяла економічному краху банківської системи В Україні?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12#Text

оцінка впливу цієї постанови: https://finance.liga.net/bank/opinion/k ... 2016-godov
Taksa
 
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