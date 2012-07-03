оцінка впливу цієї постанови:
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:58
Панове, Чи відмінена постанова Арбузова N 23 від 25.01.2012
Панове, чи відмінена, і коли, дія постанови Нацбанку N 23 від 25.01.2012 року, яка дуже вдало сприяла економічному краху банківської системи В Україні?
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