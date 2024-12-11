❗️Якщо ви відкрили картку «Національний кешбек» в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці👆
Про це пише співзасновник Monobank Гороховський. Він каже, що інші банки так не роблять.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2024 15:39
Додано: Суб 07 гру, 2024 22:06
Как то неожиданная реакция на эту тыщу. И форум вроде не домохозяек,и в клубе 50/200 почти все состояли.И за 0,1% к депо горобця в поле загоняют,а тут на тебе.
Лицам призывного возраста,возможно,стоит и подумать.А пенсионерам то чего боятся? Кстати,и сам с этим столкнулся,внятно объяснить не могут...
Тут уже говорили-банков 60 штук,в одном то можно открыть нацкешбечную карту?
И предположение мое- избыток денег в конце года( тут и кешбек приватовский)-это неосвоенная западная помощь,которую нельзя отправить на ВСУ. Повторюсь,чисто ИМХО.
Ну и заодно возможно решение некоторых вопросов,типа переписи и т.д.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:18
Михайло Федоров
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:04
Re: Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
1. Почему программа называется "экспериментальной" ? Суть эксперимента какая ?
2. Почему нельзя было раздавать тыщу на еПидтримку, тех еше, страшных ковидных, времен ?
3. Как они проверят реально ли запросивший допомогу находится в Украине, а не где-то в Польше ?
4. Как они собираюся сделать типо перепись, если с самого начала понятно, что далеко не все побегут за этой тыщей ?
П.с. Честно, раздали бы лучше эти "лишние" бюджетные кошты пенсам / малоимущим , у кого пенсия меньше 4 тыс грн/мес , несколькими равными частями (чтоб те не повлияли на одномоментную продуктовую инфляцию). И толку больше было бы, а вопросов меньше.
П.с2 думаю , одна из целей - прошерстить якобы полностью нищих/безработных, но которые при этом держат/гоняют сальце в банках и впоследствие предьявить им налоговые претензии. Ну и конечно, ухылянты, куда ж без них - вот ты взял тыщу, государство позаботилось о тебе, а теперь , будь добр , и ты позаботься о государстве.
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:16
вся суть "хочешь жіть умєй вєртецца"
Українцям заборонили схему виводу "тисячі Зеленського" на основну карту через EasyPay
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:44
И это идёт, я так понимаю, второй день выплат . А уже спаплюжили идею массовым выводом в нал
Зачем вообще обналичивать: ну получил ты 1000, оставь на комуну, - если не сейчас, то через пару месяцев всё-равно придется платить. А сэкономленную тыщу из основного дохода потрать сейчас куда хочешь ..
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:19
+100.
Вчера получил от ЗЕ 1000грн и оплатил за эл. энергию. Нал который оставлял за эл. энергию оставил на Рошен от Пети))
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