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Тисяча гривень від
Зеленського. Відгуки

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:29

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:39

❗️Якщо ви відкрили картку «Національний кешбек» в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці👆

Про це пише співзасновник Monobank Гороховський. Він каже, що інші банки так не роблять.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:06

Как то неожиданная реакция на эту тыщу. И форум вроде не домохозяек,и в клубе 50/200 почти все состояли.И за 0,1% к депо горобця в поле загоняют,а тут на тебе.
Лицам призывного возраста,возможно,стоит и подумать.А пенсионерам то чего боятся? Кстати,и сам с этим столкнулся,внятно объяснить не могут...
Тут уже говорили-банков 60 штук,в одном то можно открыть нацкешбечную карту?
И предположение мое- избыток денег в конце года( тут и кешбек приватовский)-это неосвоенная западная помощь,которую нельзя отправить на ВСУ. Повторюсь,чисто ИМХО.
Ну и заодно возможно решение некоторых вопросов,типа переписи и т.д.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:18

Михайло Федоров

Учора українці почали отримувати 1 000 на картку Національного кешбеку. Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.
Витрачайте 1 000 на комуналку, ліки, книги та поштові послуги або задонатьте.

Перерахуйте єПідтримку на потреби військових, підсильте Сили оборони тисячею. Наприклад, через UNITED24. На сайті обирайте напрям або конкретний збір. Зараз, до речі, триває найбільший збір на роботизовані комплекси. Нагадаю, що в роботизованих підрозділах зменшилися втрати на 30 % завдяки технологіям.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:04

Re: Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

1. Почему программа называется "экспериментальной" ? Суть эксперимента какая ?
2. Почему нельзя было раздавать тыщу на еПидтримку, тех еше, страшных ковидных, времен ?
3. Как они проверят реально ли запросивший допомогу находится в Украине, а не где-то в Польше ?
4. Как они собираюся сделать типо перепись, если с самого начала понятно, что далеко не все побегут за этой тыщей ?

П.с. Честно, раздали бы лучше эти "лишние" бюджетные кошты пенсам / малоимущим , у кого пенсия меньше 4 тыс грн/мес , несколькими равными частями (чтоб те не повлияли на одномоментную продуктовую инфляцию). И толку больше было бы, а вопросов меньше. :arrow:

П.с2 думаю , одна из целей - прошерстить якобы полностью нищих/безработных, но которые при этом держат/гоняют сальце в банках и впоследствие предьявить им налоговые претензии. Ну и конечно, ухылянты, куда ж без них - вот ты взял тыщу, государство позаботилось о тебе, а теперь , будь добр , и ты позаботься о государстве. :D
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:16

вся суть "хочешь жіть умєй вєртецца"

Українцям заборонили схему виводу "тисячі Зеленського" на основну карту через EasyPay

https://epravda.com.ua/finances/ukrajin ... ay-800751/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:44

  greenozon написав:вся суть "хочешь жіть умєй вєртецца"

Українцям заборонили схему виводу "тисячі Зеленського" на основну карту через EasyPay

https://epravda.com.ua/finances/ukrajin ... ay-800751/


И это идёт, я так понимаю, второй день выплат . А уже спаплюжили идею массовым выводом в нал :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Зачем вообще обналичивать: ну получил ты 1000, оставь на комуну, - если не сейчас, то через пару месяцев всё-равно придется платить. А сэкономленную тыщу из основного дохода потрать сейчас куда хочешь .. :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:19

  a77 написав:
  greenozon написав:вся суть "хочешь жіть умєй вєртецца"

Українцям заборонили схему виводу "тисячі Зеленського" на основну карту через EasyPay

https://epravda.com.ua/finances/ukrajin ... ay-800751/


И это идёт, я так понимаю, второй день выплат . А уже спаплюжили идею массовым выводом в нал :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Зачем вообще обналичивать: ну получил ты 1000, оставь на комуну, - если не сейчас, то через пару месяцев всё-равно придется платить. А сэкономленную тыщу из основного дохода потрать сейчас куда хочешь .. :roll:

+100.
Вчера получил от ЗЕ 1000грн и оплатил за эл. энергию. Нал который оставлял за эл. энергию оставил на Рошен от Пети))
Игорь Алексеевич
 
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