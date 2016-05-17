Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах — наш обов’язок.
Тому саме зараз з ініціативи Президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм «Зимової підтримки» для кожної української родини.
➡️ 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 6 млн вже отримали цю допомогу від держави. ➡️ Цього місяця також розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. ➡️ Бачимо величезний попит на нову програму єКнига. Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців.
12 000 000+ українців скористалися Зимовою єПідтримкою через Дію — результати програми Зимова єПідтримка стала наймасовішою з усіх програм підтримки, які ми запустили в застосунку. Лише за перший день послугою скористалося понад 2,5 мільйони українців. Це найтехнологічніша й найшвидша програма підтримки у світі — щоб подати заявку треба було лише кілька кліків і секунд. Якщо ви ще не отримали коштів, але встигли подати заявку, не хвилюйтеся, її опрацюють і 1 000 надійде на картку. А витратити кошти зможете до кінця 2025 року.
Результати «Зимової єПідтримки»: на що найбільше витрачали «тисячу Зеленського»
Приймання заявок на виплати за державною програмою «Зимова єПідтримка» завершилося. Упродовж зими можливістю отримати 1000 гривень допомоги скористалися 14,4 млн громадян.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у «Дії» та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій, отримали допомогу через «Укрпошту».
До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:
Комунальні послуги – 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат) Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок – 1,9 млрд грн Заклади харчування – 443 млн грн Ліки – 237 млн грн Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги – 234 млн грн Благодійність, зокрема донати на ЗСУ – 202 млн грн
