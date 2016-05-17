RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Тисяча гривень від
Зеленського. Відгуки

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:07


пересчёт жадного к легким деньгам населения
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:42

Денис Шмигаль
Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах — наш обов’язок.

Тому саме зараз з ініціативи Президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм «Зимової підтримки» для кожної української родини.

➡️ 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 6 млн вже отримали цю допомогу від держави.
➡️ Цього місяця також розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн.
➡️ Бачимо величезний попит на нову програму єКнига. Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців.
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 13:41

Михайло Федоров

12 000 000+ українців скористалися Зимовою єПідтримкою через Дію — результати програми
Зимова єПідтримка стала наймасовішою з усіх програм підтримки, які ми запустили в застосунку. Лише за перший день послугою скористалося понад 2,5 мільйони українців. Це найтехнологічніша й найшвидша програма підтримки у світі — щоб подати заявку треба було лише кілька кліків і секунд.
Якщо ви ще не отримали коштів, але встигли подати заявку, не хвилюйтеся, її опрацюють і 1 000 надійде на картку. А витратити кошти зможете до кінця 2025 року.
Зображення
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 14:52

  Ірина_ написав:
12 000 000+ українців скористалися Зимовою
це фіаско
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 17:00

Re: Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

Результати «Зимової єПідтримки»: на що найбільше витрачали «тисячу Зеленського» 

Приймання заявок на виплати за державною програмою «Зимова єПідтримка» завершилося. Упродовж зими можливістю отримати 1000 гривень допомоги скористалися 14,4 млн громадян.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у «Дії» та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій, отримали допомогу через «Укрпошту».

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

Комунальні послуги – 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)
Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок – 1,9 млрд грн
Заклади харчування – 443 млн грн
Ліки – 237 млн грн
Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги – 234 млн грн
Благодійність, зокрема донати на ЗСУ – 202 млн грн

https://biz.censor.net/n3538876
GALeon
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 19:53

Re: Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

10 мільонів заявок проплатили , а 4.9млрд це 57відсотків ?
lamal
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 19:55

Re: Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

так не всі 10млн витратили цю штуку
GALeon
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:17

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Зимова «єПідтримка»: скільки держава витратила на програму за п’ять років
Модератор
