RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Чого чекати
криптоінвесторам у 2025-му?

Чого чекати криптоінвесторам у 2025-му?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:14

Чого чекати криптоінвесторам у 2025-му?

Крипторинок розвивається і стає усе більш регульованим. А нові технології відкривають ширший горизонт для інвесторів.

❓ Як заробляти на криптовалютах, вчасно реагуючи на зміни й управляючи ризиками? Усі нюанси розповість інвестиційний експерт Михайло Серюга під час воркшопу від Академії Мінфін
Зображення

Про що поговоримо:

✔️ Як змінюється ринок криптовалют під впливом регуляцій, інституційних інвестицій і нових технологій.
✔️ Чи чекати нових рекордних позначок від Біткоїна та Ефіріума у 2025 році.
✔️ Як штучний інтелект і DeFi формують нову реальність криптовалют.
✔️ Інвестиційні стратегії: як планувати та управляти ризиками

📅 КОЛИ: 12 грудня, онлайн в Zoom (буде запис)
⌚️ ТРИВАЛІСТЬ: 1,5-2 год.

🎟 Зафіксуй для себе EarlyBird Price. Реєструйся на воркшоп
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 14:37

Шановні форумчани!

Такого воркшопу про криптовалюти ви ще не бачили!

На воркшопі Ви:

👉 дізнаєтесь про ТОП-5 криптовалют на 2025 рік

🤝 побачите особистий криптопортфель спікера Михайла Серюги

👉 зрозумієте як уникнути 10 найбільших помилок інвесторів

🤝 отримаєте відповіді на 20+ питань учасників та підписників Академії

Ба більше! Ви отримаєте до 129 слайдів з актуальною інформацією та 🎁 ПОДАРУНКИ від Академії Мінфін!

Ми пропонуємо запис, щоб ви могли переглядати матеріали у зручний для вас час, особливо в умовах, коли світло можуть вимикати.

Отримайте запис воркшопу на сайті Академії
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 09:06

Форумчани!

Третій воркшоп із серії «Криптопрорив» від Михайла Серюги відбудеться вже 17 липня.

Зображення

Долучайтесь, щоб дізнатися про найсучасніші напрями й інструменти, які реально працюють і приносять пасивний дохід. Разом з експертом розберемо:

На навчальних прикладах розберемо, що і як працює:

🔹 Restaking та стейкінг
🔹 токенізовані реальні активи (RWA)
🔹 криптодепозити з гарантованою дохідністю
🔹 Airdrops від перспективних проєктів.

На навчальних кейсах експерт пояснить, як комбінувати криптоінструменти залежно від бюджету та цілей.

Воркшоп проведемо в онлайн-форматі.

Оплатити участь можна за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:47

Шановні форумчани!

Вже сьогодні, 17 липня, відбудеться третій воркшоп із серії «Криптопрорив» від експерта Михайла Серюги!

Долучайтесь — прокачайте свій фінансовий рівень у крипті разом із «Криптопроривом»!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.