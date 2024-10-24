RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна втратила майже 12 млрд
грн бюджетних надходжень...

Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:52

Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження до державного бюджету України в разі скасування пільги на оподаткування посилок вартістю до EUR150 могли б становити 11,8 млрд грн у 2024 році.

Дивися повний текст
Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100188
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:52

Все для людей та нічого для себе ..
maksim_shostak_dnepr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.12.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:03

Не позорьтесь, хотя бы нормально формулировки использовали. Не потеряла, а чиновникам не удалось украсть у населения. Нет никаких льгот. Есть просто грабеж населения. И до 150евро, пока не грабят. Человек за свои деньги купил не в Украине товар и за это должен заплатить чиновнику.
legion1212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.12.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:58

Жерти у три горлянки треба припиняти. Вже й так обдерає ця влада людей, що вже не залишиться у них нічого. "Втратила" взагалі не не правильне висловлення, "не змогла у людей витягти з кишені", так буде правильніше.
the_bestin_viktori
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.12.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже...
R2 » Сер 04 гру, 2024 13:30
2 221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2024 16:10
konstantin kirovograd
ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
R2 » Пон 18 лис, 2024 15:34
2 1399
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2024 15:52
ruslan42212
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
R2 » Чет 24 жов, 2024 10:09
6 1055
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2024 13:20
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13140)
06.12.2024 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.