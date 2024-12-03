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Скільки коштують базові
продукти в Україні, Польщі та...

Скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:08

Скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні інфляція із жовтня минулого року по жовтень 2024-го зросла на 9,7%. У Польщі та Німеччині за аналогічний період цей показник становить 6,6% та 2%, відповідно.

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Скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та Німеччині
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:09

Україна як завжди.... Так ціни на деякі товари нижче, але в порівняні з цінами в інших країнах, але треба порівнювати ще середню зарплату та мінімальну пенсію - от тоді заридаєшся!!! І чомусь автори забули зробити наголос і про хліб і про рис в розріз Україна - Польща!!!
ivansonganov
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