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Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн: умови
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:15
Пропонуємо до обговорення:
Українське законодавство передбачає надання громадянам різноманітних надбавок, підвищень та додаткових пенсій. Зокрема, продовжують виплачувати доплату за донорство у розмірі майже 300 гривень.
Дивися повний текст Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн: умови
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:15
50 грн платят. Какие 300?
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alex7k
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