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Як відрізняється зарплата
вчителів у державних та...

Як відрізняється зарплата вчителів у державних та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:45

Як відрізняється зарплата вчителів у державних та...

Пропонуємо до обговорення:
Педагоги у державних школах заробляють в середньому 10−15 тисяч гривень. У приватних школах — близько 20−25 тисяч гривень.

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Як відрізняється зарплата вчителів у державних та приватних школах
R2
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