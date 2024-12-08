Педагоги у державних школах заробляють в середньому 10−15 тисяч гривень. У приватних школах — близько 20−25 тисяч гривень.
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Як відрізняється зарплата вчителів у державних та приватних школах
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Додано: Нед 08 гру, 2024 17:45
Як відрізняється зарплата вчителів у державних та...
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Дивися повний текст
Як відрізняється зарплата вчителів у державних та приватних школах
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