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Мінімальна зарплата в Польщі:
чому ЄС наполягає на змінах

Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:37

Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах

Пропонуємо до обговорення:
Головний інспектор праці у Польщі Марцін Станецький зазначив, що країні потрібно змінити закон про мінімальну заробітну плату.

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Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:37

Ну заплатить зі своєї кишені тисячу роботодавець поверне дві тисячі прямо з кишені.
Двісті тисяч це вже друга справа.
Це небагато ти ж не збираєшся обманювати.
kopenkonikolay
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 04:04

Я буду писати скаргу на працедавца бо він за 6 місяців не заплатив мені ZUS . Побачим як діють закони в PL .
soleykoserhiy
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