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Finance.ua: Якщо у вас є ОВДП
чи інші фінактиви: як це...

Finance.ua: Якщо у вас є ОВДП чи інші фінактиви: як це...
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 09:45

Finance.ua: Якщо у вас є ОВДП чи інші фінактиви: як це...

Пропонуємо до обговорення:
Матеріал-відповідь на запити користувачів форуму Finance.ua
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) є досить популярною формою інвестування. Випускає ОВДП Мінфін, а погашення їх за номіналом гарантоване державою.

Дивися повний текст Якщо у вас є ОВДП чи інші фінактиви: як це впливає на субсидії
D2
 
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