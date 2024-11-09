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Finance.ua: Якщо у вас є ОВДП чи інші фінактиви: як це...
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Додано: Сер 11 гру, 2024 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Матеріал-відповідь на запити користувачів форуму Finance.ua
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) є досить популярною формою інвестування. Випускає ОВДП Мінфін, а погашення їх за номіналом гарантоване державою.
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