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Finance.ua: Зношені або
пошкоджені купюри: як і де їх...

Finance.ua: Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх...
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:28

Finance.ua: Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх...

Пропонуємо до обговорення:
Детально пояснюємо алгоритм дій
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як вчинити з певними видами купюр, до кого в такому випадку звертатися та що робити, якщо вам відмовили в обміні таких грошей.

Дивися повний текст Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх обміняти й що робити у разі відмови
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:28

Чи може банк відмовити в заміні гривневої купюри, на яку розлилась паста з ручки?
irinagrabovets2021
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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