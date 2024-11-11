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Finance.ua: Зношені або
пошкоджені купюри: як і де їх...

Finance.ua: Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх...
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:28

Finance.ua: Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх...

Пропонуємо до обговорення:
Детально пояснюємо алгоритм дій
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як вчинити з певними видами купюр, до кого в такому випадку звертатися та що робити, якщо вам відмовили в обміні таких грошей.

Дивися повний текст Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх обміняти й що робити у разі відмови
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:28

Чи може банк відмовити в заміні гривневої купюри, на яку розлилась паста з ручки?
irinagrabovets2021
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:53

  irinagrabovets2021 написав:Чи може банк відмовити в заміні гривневої купюри, на яку розлилась паста з ручки?

Так, банк має право відмовитися від заміни гривневої купюри, якщо вона пошкоджена таким чином, що не відповідає встановленим критеріям платіжності.

З повагою,
Ірина_
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