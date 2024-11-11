|
|
|
Finance.ua: Скільки коштує орендувати житло в Європі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Вартість подобової та щомісячної оренди
Повномасштабна війна в Україні спричинила чи не найбільшу кризу переміщення населення в Європі з часів Другої світової війни. Українці вимушені шукати прихисток за межами своєї країни. Але разом з освоєнням нових країн, доводиться адаптуватися і до нових реалій вартості житла. У цьому матеріалі Finance.ua розповість, скільки коштує подобова та щомісячна оренда житла у Європі.
Дивися повний текст Скільки коштує орендувати житло в Європі
-
D2
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:26
в Польщі набагато більше ніж мільйон.
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 469
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|