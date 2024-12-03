На сьогоднішній день міста з найвищим рівнем корупції в Україні — це Одеса, Дніпро та Чернівці. Натомість серед міст із найнижчим рівнем корупції — Чернігів, Суми та Луцьк.
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Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:59
Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими
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Дивися повний текст
Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:59
В Одессе такой высокий уровень коррупции, что она вошла в список городов с самым высоким уровнем коррупции целых два раза :)
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