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Які міста в Україні є найбільш
та найменш корумпованими

Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:59

Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день міста з найвищим рівнем корупції в Україні — це Одеса, Дніпро та Чернівці. Натомість серед міст із найнижчим рівнем корупції — Чернігів, Суми та Луцьк.

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Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:59

В Одессе такой высокий уровень коррупции, что она вошла в список городов с самым высоким уровнем коррупции целых два раза :)
titusdant
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Модератори: Ірина_, Модератор

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