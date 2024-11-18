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Борги киян за опалення та воду
сягнули 7 млрд: системних...

Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:51

Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний борг населення перед «Київтеплоенерго» складає понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду — 2,7 млрд грн.

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Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних боржників штрафують
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:51

Шановні читачі!

Які причини, на Вашу думку, призводять до того, що люди не сплачують за комунальні послуги? Чи пов'язано це з фінансовими труднощами, незадоволеністю якістю послуг чи іншими факторами?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:57

Re: Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних

Ірина_ написав:Шановні читачі!

Які причини, на Вашу думку, призводять до того, що люди не сплачують за комунальні послуги?...
якість цих послуг
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:46

Re: Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних

Непонятные начисления. Каждый месяц снимаются показания домового счетчика и квартирных. Вычитают из домового квартирные, остаток разбрасывают. Оплачиваем. Долгов нет. Потом вдруг делают перерасчет и образуются непонятные долги. Соседи объясняют, что кто-то не платит, вот и разбрасывают чужие задолженности.
Когда я спросила на сайте теплоэнерго в фб, почему вдруг лишние начисления, меня обвинили в "хуторском мышлении". Кто-то из комментаторов. Но почему-то никто не захотел заплатить за меня ). А на попытки соседей выяснить, откуда что взялось, (по их словам) им просто ответили, что ничего пересчитывать не будут.
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