Зберігаємо лідерські позиції в розвитку відкритих даних
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Уже 3 роки входимо до трійки лідерів за розвитком сфери відкритих даних. Це результат щорічного рейтингу зрілості відкритих даних — Open Data Maturity, він показує наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані. До рейтингу входять 34 європейські країни, цього року перше місце посіла Франція, друге — Польща. Показник відкритості даних в Україні становить 97 %, а середній по Європі — усього 83 %. У Мінцифрі розуміємо всі проблеми сфери — війна, закриті з безпекових міркувань набори даних. Проте позиція незмінна: громадяни повинні мати доступ до даних, тому активно працюємо, щоб вирішити цю ситуацію. Відкриті дані — це важливий антикорупційний інструмент. Вони допомагають бізнесу створювати продукти, громадянам контролювати владу, а науковцям долати глобальні виклики.