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Аерок
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 19 гру, 2024 13:26
Юлія Свириденко
Сьогодні вперше в Україні в межах великої приватизації продали підсанкційний актив. Мова йде про завод з виробництва газобетону "Аерок", який раніше належав російському олігарху.
Завдяки прозорому аукціону в системі Prozorro.Продажі, вартість активу зросла майже вдвічі – з 965,3 млн грн до 1,9 млрд грн. Всі ці кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії.
Це важливий крок у боротьбі з російською агресією та відновленні нашої економіки. Діяльність російських власників цих активів була загрозою національній безпеці. Тепер кошти з продажу таких об’єктів, як завод «Аерок», будуть спрямовані на відновлення країни і посилюватимуть нашу економіку.
Новий власник активу зобов'язався зберегти виробництво та робочі місця, а також інвестувати в розвиток підприємства. Це означає, що завод продовжить працювати на благо України та українців.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:40
Єдиний виробник конструкційного блока щільністю D300. Сподіваюсь відновлять.
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