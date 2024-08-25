RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ТОП-5 популярних інвестиційних
монет світу (фото)

ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:23

ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Під час визначення популярних інвестиційних монет в сучасному світі розглядається, першочергово, їхня ліквідність та можливість використання як захист від нестабільності та інфляції на фінансових ринках.

Дивися повний текст
ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100212
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:23

Най краща монета для інвестицій яка і рідкісна і ніде в світі не повторюється і приріст є то від 15-30 процентів, то 100 та 50 крон 70 років Сталіну 1949 рік Чехословакія.
olegrudij116
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.12.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
R2 » Вів 12 лис, 2024 15:02
1 607
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 15:02
Ірина_
Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)
R2 » Пон 30 вер, 2024 19:32
1 1275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2024 19:32
mini_f
Військові показали унікальний автомобіль «Герасим» (Фото)
R2 » Нед 25 сер, 2024 21:47
1 542
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2024 21:47
aleutcompany

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1223)
20.12.2024 20:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.