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ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Під час визначення популярних інвестиційних монет в сучасному світі розглядається, першочергово, їхня ліквідність та можливість використання як захист від нестабільності та інфляції на фінансових ринках.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:23
Най краща монета для інвестицій яка і рідкісна і ніде в світі не повторюється і приріст є то від 15-30 процентів, то 100 та 50 крон 70 років Сталіну 1949 рік Чехословакія.
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