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Finance.ua: Скільки європейці
витрачають на різдвяні та...

Finance.ua: Скільки європейці витрачають на різдвяні та...
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:55

Finance.ua: Скільки європейці витрачають на різдвяні та...

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А також розповімо, в яку суму це обходиться для українців
Різдвяні та новорічні свята в усьому світі асоціюються з подарунками, зустрічами з рідними та близькими, з сюрпризами, прикрашанням оселі… Звичайно, все це виходить, скажімо так, «в копійчину». А як це за кордоном? Скільки загалом в різних країнах на це витрачається? Finance.ua розповість.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:56

Шановні читачі!

Розкажіть про свої новорічні традиції та як Ви плануєте святкувати цього року.
Чи змінилися Ваші витрати на свята за останні роки?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 15:45

Ірина_
Да , вместо красной икры взяла икру минтая и мойвы
motilek
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 02:41

Скажу від себе, бо я в Польщі 1576 злотих приблизно 369 євро це стільки, за оцінками польських банків, на різдвяно-новорічні свята 2024 року витратить середньостатистичний поляк.
fernancarbajal0
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