Микрозайм дает а банк нет

dhsshshsh написав:У меня вопрос , кредитный рейтинг 273, всего 32 кредита , задолженностей нет и 7 просрочек .
Суть такая , мне такие МФО как швидкогроши,смартивей дают деньги без вопросов могу сразу в пяти МФО взять. А банки не дают сразу отказ. Скажите посоветуйте как поднять свой кредитный рейтинг. Я не в одном банке не могу взять кредит и купить себе какую то технику к примеру
Погасити кредити, або намагатися мати одночасно відкритих 1-2, не більше, і не допускати прострочок. Ті прострочки, що були, псуватимуть вам рейтинг ще довго, але якщо кредитне навантаження невисоке (сума відкритих кредитів невелика), нових прострочок не допускати, то місяць за місяцем рейтинг зростатиме.
Дуже часто звертатися теж не варто, кожне звернення може знов знижувати рейтинг, тож краще не частіше ніж раз на пару місяців пробувати