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Хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи: в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 23:29
Пропонуємо до обговорення:
Молодь до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів, тоді як люди старшого віку потрапляють до підрозділів забезпечення, артилерійських та інженерних військ.
Дивися повний текст Хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи: в ТЦК назвали категорію чоловіків
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Додано: Сер 25 гру, 2024 00:29
R2 молодь 45 років - звучить дуже смішно.
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BIGor
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Додано: Сер 25 гру, 2024 02:06
Тю той хто не має бабла відкупитися . Це ж зрозуміло як божий день. От сусіда бусифікували рік тому , кожні вихідні вдома , посеред тиждня теж, прикордонником став , після бусифікації. Іншого бусифікували то він воює у частині ППО на закарпутті , ну і звісно він учасник бойових дій . Мобільна група ппо, вже дав роки відгаратав по контракт, живе в хаті на природі начальство далеко , раз в тиждень приїзжає в частину, інший час вільний , тіко підчас тривоги має за Х хвилин залізти на вишку , командир розрахунку .
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