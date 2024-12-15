|
|
Finance.ua: Нові правила бронювання: що змінюється для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:55
Пропонуємо до обговорення:
Ключове, що треба знати
Finance.ua розібрався, як саме діятимуть нові правила бронювання працівників та за ким залишилося право на бронювання.
Дивися повний текст Нові правила бронювання: що змінюється для підприємств та військовозобов’язаних
-
D2
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор