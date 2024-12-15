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Finance.ua: Нові правила
бронювання: що змінюється для...

Finance.ua: Нові правила бронювання: що змінюється для...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:55

Finance.ua: Нові правила бронювання: що змінюється для...

Пропонуємо до обговорення:
Ключове, що треба знати
Finance.ua розібрався, як саме діятимуть нові правила бронювання працівників та за ким залишилося право на бронювання.

Дивися повний текст Нові правила бронювання: що змінюється для підприємств та військовозобов’язаних
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:55

Кабмин на 50% написал здесь бред! 1 прежде всего нужно бронировать Низкооплачиваемых Квалифицированных работников. Именно таким замены не будет! Кабмин написал прямо обратное...
2 бенефициаров полезных предприятий, то есть владельцев акций... эти идиоты предложили бронировать! Купи акцию предприятия за 100 гривен, которые шьёт брезентовые палатки и получи бронь.
3 отсутствует важнейший критерий возможности замены конкретного работника на менее боеспособного. Например, женщину или старика.
romansr806
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