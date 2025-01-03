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Зміна платника ЄСВ,
не приймають додаток.

Зміна платника ЄСВ, не приймають додаток.
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:31

Зміна платника ЄСВ, не приймають додаток.

Підкажіть як вірно заповнити додаток 1 по ЄСВ, якщо я до кінця серпня 2024р. працював на заводі, де замене сплачувати ЄСВ, а після звільнення з жовтня 2024 я сам почав його сплачувати як ФОП. Але ФОП вже два роки, цей час працював одночасно і на заводі і як ФОП. З жовтня вже тільки ФОП.

В графі 8 додатку вказував період з 01.01.2024 по 31.12.2024, як річна декларація? Але не приймають(

По додатку ЄСВ пишуть помилка в 8 чи в 9 рядку. Може нулі проставити у тих місяцях чи краще період у 8 графі виправити з жовтня? Або вказати у всіх рядках суму, яку за мене платив завод?
morrotr08
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:43

Re: Зміна платника ЄСВ, не приймають додаток.

у мене була ситуація навпаки - працював фопом, потім з жовтня працюю ще + на ''заводі'', то в декларації вказував з 01.01. по 30.09. те що платив, як фоп, а з 01.10 по 31.12 ставив нулі
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:44

Re: Зміна платника ЄСВ, не приймають додаток.

а коли ви прпцювали на заводі, то декларацію по єсв, як фоп не подавали?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:02

GALeon Подавав, без додатку.
morrotr08
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