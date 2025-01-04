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Вічний електрочайник

Вічний електрочайник
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:49

Re: Вічний електрочайник

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Невже ще є люди без осмосу (на цьому форумі)
На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.
Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.
Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:54

  Vadim_ написав:
  boroda написав:Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:15

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.
Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.

Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?
  Faceless написав:Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення

Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато
Колонни то для промспоживання або для продажу води
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:19

  boroda написав:
  Vadim_ написав:
  boroda написав:Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.

Ну допустим грязная вода постояла неделю в ведре она от этого стала чище? :mrgreen:
Соответственно, накипь образуется в чайнике не от воды а от всего того что в ней растворено.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:26

Вічний електрочайник

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:
5806776:Faceless"]На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.
Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.

Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?
[quote="5806783:Faceless написав:Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення

Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато
Колонни то для промспоживання або для продажу води[/quote]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.
Ну от той же Екософт - це майже весь простір під мийкою.
Ну і якщо люди живуть в оренді, то тим більше який там осмос ставити
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:29

Re: Вічний електрочайник

boroda написав:
  Vadim_ написав:
  boroda написав:Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.
Відстоювання допомагає настільки мінімально, що це більше самообман.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:40

  Faceless написав:Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:42

Re: Вічний електрочайник

Vadim_ написав:
  Faceless написав:Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської

По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.
По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищення
По-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.

У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:48

  Faceless написав:У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.

Бутильована і на продаж бува ДУЖЕ різна
Я з вами не сперечаюсь але потрібно постійно возитись з цими баклажками
а коли свій омос під мийкою то тільки своечасно міняти фільтри , якщо вміеш чі за гроші якщо є (((
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:59

Re: Вічний електрочайник

Vadim_ написав:
  Faceless написав:У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.

Бутильована і на продаж бува ДУЖЕ різна
Я з вами не сперечаюсь але потрібно постійно возитись з цими баклажками
а коли свій омос під мийкою то тільки своечасно міняти фільтри , якщо вміеш чі за гроші якщо є (((

Ну якщо воду можна купити в магазині під домом - то нема особливо з чим возитися. Не так все страшно.
Осмос теж раз на кілька місяців лазити, міняти префільтри і пост фільтр, умовно раз на рік мембрану- якби теж треба напрягатися, і витрати теж є.
А вода звісно різна - тут кожен собі може вибрати і на смак і по кишені.
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