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Вічний електрочайник

Вічний електрочайник
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 20:05

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської

По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.
По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищення
По-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.

У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.

Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????
в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 20:35

Re: Вічний електрочайник

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5806796:Faceless"]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської

По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.
По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищення
По-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.

У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.

Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????
в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя[/quote]Ну от бачите, ви свої смаки озвучили
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 20:42

  Faceless написав:Ну от бачите, ви свої смаки озвучили

Тому для вас , спочатку купив осмос , потім свердловину 100м. ясно що для вас це не ясно
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 20:45

Re: Вічний електрочайник

  Faceless написав:Купуйте одразу 2-3 чайники середньої цінової категорії.

Або один, а другий такий самий, коли буде спливати строк гарантії на перший, а третій, такий самий, коли буде спливати строк гарантії другого.
У випадку ламання першого, ....
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:30

Re: Вічний електрочайник

я думал эта тема прикол, а тут серьезное обсуждение пошло :mrgreen:
я не помню, чтоб какой чайник из тех, что я видел, прожил меньше 5-7 лет, и это при ежедневном использовании. и ломалось там вовсе не реле, а его кто-то ронял на пол или механизм крышки прекращал закрываться. какой вообще логикой можно обосновать возню с включением чайника в розетку каждый раз? может и холодильник тогда включать каждый час на минут 20, чтоб терморегулятор не портить? :D :D
при воде от Киевводоканала чайник нужно мыть лимонкой раз в полгода или даже меньше. там на выходе сеточка стоит, вот она чаще забивается накипью, чем сам нагреватель
smdtranz
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