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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Вічний електрочайник Вічний електрочайник + Додати

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#<1234 Додано: Суб 04 січ, 2025 20:05 Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав: Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода. Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу

а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити кз є чайником так як нема зовсім накипуа от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської

По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.

По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищення

По-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.



У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації. По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищенняПо-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.

Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????

в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя Vadim_

Повідомлень: 3473 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 20:35 Re: Вічний електрочайник Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав: [quote="5806796:Faceless"]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу

а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити кз є чайником так як нема зовсім накипуа от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської

По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.

По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищення

По-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.



У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації. По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищенняПо-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.

Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????

в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя[/quote]Ну от бачите, ви свої смаки озвучили Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя[/quote]Ну от бачите, ви свої смаки озвучили Faceless

Модератор Повідомлень: 35851 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8109 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 20:42 Faceless написав: Ну от бачите, ви свої смаки озвучили Ну от бачите, ви свої смаки озвучили

Тому для вас , спочатку купив осмос , потім свердловину 100м. ясно що для вас це не ясно Тому для вас , спочатку купив осмос , потім свердловину 100м. ясно що для вас це не ясно Vadim_

Повідомлень: 3473 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 20:45 Re: Вічний електрочайник Faceless написав: Купуйте одразу 2-3 чайники середньої цінової категорії. Купуйте одразу 2-3 чайники середньої цінової категорії.

Або один, а другий такий самий, коли буде спливати строк гарантії на перший, а третій, такий самий, коли буде спливати строк гарантії другого.

У випадку ламання першого, .... Або один, а другий такий самий, коли буде спливати строк гарантії на перший, а третій, такий самий, коли буде спливати строк гарантії другого.У випадку ламання першого, .... Arbitr Повідомлень: 316 З нами з: 07.11.08 Подякував: 54 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 21:30 Re: Вічний електрочайник

я не помню, чтоб какой чайник из тех, что я видел, прожил меньше 5-7 лет, и это при ежедневном использовании. и ломалось там вовсе не реле, а его кто-то ронял на пол или механизм крышки прекращал закрываться. какой вообще логикой можно обосновать возню с включением чайника в розетку каждый раз? может и холодильник тогда включать каждый час на минут 20, чтоб терморегулятор не портить?

при воде от Киевводоканала чайник нужно мыть лимонкой раз в полгода или даже меньше. там на выходе сеточка стоит, вот она чаще забивается накипью, чем сам нагреватель я думал эта тема прикол, а тут серьезное обсуждение пошлоя не помню, чтоб какой чайник из тех, что я видел, прожил меньше 5-7 лет, и это при ежедневном использовании. и ломалось там вовсе не реле, а его кто-то ронял на пол или механизм крышки прекращал закрываться. какой вообще логикой можно обосновать возню с включением чайника в розетку каждый раз? может и холодильник тогда включать каждый час на минут 20, чтоб терморегулятор не портить?при воде от Киевводоканала чайник нужно мыть лимонкой раз в полгода или даже меньше. там на выходе сеточка стоит, вот она чаще забивается накипью, чем сам нагреватель smdtranz

Повідомлень: 536 З нами з: 05.08.13 Подякував: 12 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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