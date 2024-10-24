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Від зупинки газового транзиту Україна втратила більше,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Зупинка російського газового транзиту через Україну позбавляє росію частини доходів, але європейський газовий ринок не є повністю втраченим для Москви. росія нарощує експорт скрапленого природного газу (СПГ) морем.
Дивися повний текст Від зупинки газового транзиту Україна втратила більше, ніж росія — Bloomberg
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Додано: Вів 07 січ, 2025 13:20
Матеріал носить маніпулятивний характер: рф отримала за газ майже десяток міліардів дол. за 2024р, а Україна кілька сотень мільйонів дол. ( Класний аналіз з цього привода зробив Михаіл Крутіхін).
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