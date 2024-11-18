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Коли Польща перейде на
євро: чи вигідно це країні

Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:31

Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з інформацією польсбкий ЗМІ, лише трохи менше 31% поляків підтримує запровадження євро. Це значно менше, ніж середній показник в ЄС.

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Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:32

Не дивно, кацапстан успішно вкладається в анті-єврову пропаганду. Польщі навіть не в ERM II. Коли фінансування з єврофондів зменшать, а це неодмінно станеться, тоді треба буде шукати інвестиції і тоді аж бегом зі злотим попрощаються. Найближчий кандидат це Болгарія, вона в ERM II та виконує всі вимоги окрім рівня інфляції. Потім, на мій погляд, буде Чехія, але з Чехією сітуація може змінитися, ніхто до інтеграції Болгарії в Євро за Чехію братися не буде.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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