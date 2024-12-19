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Finance.ua: Revolut в Україні?
Які можливості може...

Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:38

Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...

Пропонуємо до обговорення:
Усе, що треба знати про цей необанк
Revolut, один з провідних фінансових технологічних стартапів світу, почав тестувати свій продукт в Україні з кінця 2024 року. У цій статті Finance.ua детально розглянув, чим Revolut відрізняється від інших банків, які його послуги будуть доступні для українців та чому це має велике значення для країни.

Дивися повний текст Revolut в Україні? Які можливості може відкрити один з провідних фінтех стартапів світу
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:38

90% этих новшеств давно есть в монобанке
хорошая попытка пропихнуть
stokoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:12

Re: Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...

питання тільки до фін мону , є чи нема і зя ких сум стартує
yama
 
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