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Finance.ua: Revolut в Україні?
Які можливості може...

Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:38

Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...

Пропонуємо до обговорення:
Усе, що треба знати про цей необанк
Revolut, один з провідних фінансових технологічних стартапів світу, почав тестувати свій продукт в Україні з кінця 2024 року. У цій статті Finance.ua детально розглянув, чим Revolut відрізняється від інших банків, які його послуги будуть доступні для українців та чому це має велике значення для країни.

Дивися повний текст Revolut в Україні? Які можливості може відкрити один з провідних фінтех стартапів світу
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:38

90% этих новшеств давно есть в монобанке
хорошая попытка пропихнуть
stokoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:12

Re: Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...

питання тільки до фін мону , є чи нема і зя ких сум стартує
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 02:30

Непогана безделуха :))
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 08:49

Re: Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...

Мне Скрилла с внезапной комиссией в 7% уже хватило. Больше британцам я свои деньги не доверю
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:27

stokoz Криптовалюты в монобанке нет и сейчас все идет к тому, что за каждую копейку на банковской карте придется отчитываться перед налоговой, а в револют не нужно будет
yariklipka56
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:36

Кто-то уже открыл счёт ?
У меня 2 недели уже подвисла регистрация
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:51

  fox767676 написав:Кто-то уже открыл счёт ?
У меня 2 недели уже подвисла регистрация


Форум читают(с) - все получилось :)
fox767676
 
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